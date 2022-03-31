Тегеран, , 08:31 — REGNUM 30 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 158, причем 49 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Еще 49 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 140 158 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 2987 новых случаев заражения COVID-19, при этом 409 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 868 435 пациентов из общего числа 7 159 733 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 1551 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 63 890 778 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 56 842 387 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.