Тегеран, 31 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. 30 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его катарский коллега Мухаммед бен Абдулрахман бен Джассим Аль Тани обсудили в Китае вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ближний Восток на карте

Переговоры состоялись в кулуарах встречи соседей Афганистана, которая должна состояться в китайской столице. Обе стороны выразили надежду в дальнейшем укреплять сотрудничества с целью обеспечения мира и безопасности в нестабильном ближневосточном регионе.

Ранее глава МИД Ирана встретился со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши.

Амир Абдоллахиан во главе политической делегации отбыл из Ирана в Китай для участия во встрече соседей Афганистана. Третья по счёту встреча соседних с Афганистаном стран проводится Китаем в Пекине.

В Пакистане состоялась первая онлайн-встреча соседних с Афганистаном государств. Второй раунд мероприятия прошел 27 октября 2021 года в Иране.