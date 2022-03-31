Тегеран, 31 марта 2022, 08:35 — REGNUM Азиатская футбольная конфедерация (АФК) назвала иранского нападающего Мехди Тареми лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Азии 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 марта.
Сборная Ирана по футболу с 25 очками заняла первое место в группе А финальной стадии отборочного турнира чемпионата мира в Катаре 2022 года, забронировав себе престижный билет для участия в главном спортивном мероприятии.
Тареми получил почетный титул за свои четыре гола и две результативные передачи. Джунья Ито из Южной Кореи и Алиреза Джаханбахш из Ирана заняли вторую и третью позиции в рейтинге соответственно.
Напомним, что ранее Азиатская футбольная конфедерация в официальном сообщении в твиттере попросила своих подписчиков выбрать самого впечатляющего нападающего во время азиатских отборочных.