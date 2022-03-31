Тегеран, 31 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Азиатская футбольная конфедерация (АФК) назвала иранского нападающего Мехди Тареми лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Азии 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 марта.

John Fischer Футбол

Сборная Ирана по футболу с 25 очками заняла первое место в группе А финальной стадии отборочного турнира чемпионата мира в Катаре 2022 года, забронировав себе престижный билет для участия в главном спортивном мероприятии.

Тареми получил почетный титул за свои четыре гола и две результативные передачи. Джунья Ито из Южной Кореи и Алиреза Джаханбахш из Ирана заняли вторую и третью позиции в рейтинге соответственно.

Напомним, что ранее Азиатская футбольная конфедерация в официальном сообщении в твиттере попросила своих подписчиков выбрать самого впечатляющего нападающего во время азиатских отборочных.