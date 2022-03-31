Тегеран, , 08:41 — REGNUM 30 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его пакистанский коллега Шах Махмуд Куреши провели встречу в Китае. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги Пакистана и Ирана Tasvirrooz.ir

Перед отъездом в Китай для участия в третьей встрече соседей Афганистана Куреши заявил, что намерен обсудить со своим иранским коллегой в ходе встречи последние события по ядерной сделке (СВПД) и текущие переговоры в Вене.

Амир Абдоллахиан во главе политической делегации отбыл из Ирана в Китай для участия во встрече соседей Афганистана. Третья по счёту встреча соседних с Афганистаном стран проводится Китаем в Пекине.

В Пакистане состоялась первая онлайн-встреча соседних с Афганистаном государств. Второй раунд мероприятия прошел 27 октября 2021 года в Иране.