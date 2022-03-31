Тегеран, , 08:42 — REGNUM 30 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в своем послании подчеркнул, что Исламская Республика и Китай поддерживают независимость, национальное единство и права народа Афганистана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

«Спустя более двух месяцев я очень рад снова приехать в Китай, чтобы принять участие в третьей встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран, состоявшейся в Тунси, провинция Аньхой», — написал Амир Абдоллахиан в своем твиттере.

По его словам, афганский вопрос заслуживает большего внимания со стороны международного сообщества. «И Иран, и Китай выражают свою поддержку Афганистану», — отметил он.

«Иран и Китай надеются увидеть стабильный, развитый и процветающий Афганистан, который живет в гармонии с соседними странами», — заявил иранский представитель.

Амир Абдоллахиан во главе иранской делегации находится в Китае для участия во встрече соседей Афганистана.