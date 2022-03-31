Пекин, , 04:43 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин 29 марта высадил деревья в Пекине, отмечая таким образом 10-ю годовщину своего участия в ежегодной акции по посадке деревьев в столице Китая в качестве кормчего страны, сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем ЦК Компартии Китая и председателем Центрального военного совета, сказал, что он сделал это, чтобы внести свой вклад в построение красивого Китая и призвать все общество, особенно молодежь, стремиться к экологическому прогрессу, чтобы окружающая среда Китая становилась все лучше.

По его словам, добровольная посадка деревьев не только способствует строительству прекрасного Китая, но и также способствовать посеву семян экологической цивилизации во всем обществе, особенно в сердцах молодежи.