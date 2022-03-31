Пекин, , 04:39 — REGNUM Китай будет способствовать экологичному развитию «Пояса и пути», укрепляя международное сотрудничество по этому вопросу, заявил главный экономический планировщик страны, сообщает агентство Синьхуа.

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Китай стремится расширить сотрудничество во многих областях со странами-участницами «Пояса и пути» к 2025 году и сформировать модель зеленого развития для инициативы к 2030 году в соответствии с руководящими принципами, выпущенными Национальной комиссией по развитию и реформам и тремя соответствующими департаментами Китая.

Сотрудничество в области чистой энергетики будет углубляться по мере того, как Китай будет стимулировать солнечные и ветроэнергетические компании «выходить на глобальный уровень» и продвигает технологическое сотрудничество в таких областях, как возобновляемые источники энергии, передовая ядерная энергетика, интеллектуальные сети и водородная энергетика, говорится в руководстве.

Между тем, в рамках «Пояса и пути» будут продвигаться экологичные транспортные средства и планы интеллектуальных перевозок, будет укреплен импульс развития грузовых поездов Китай-Европа, а также будет развиваться «зеленая логистика», говорится в сообщении.

Китай будет постоянно оптимизировать структуру торговли и энергично развивать торговлю экологически чистыми продуктами, отличающимися высоким качеством, высокими технологиями и высокой добавленной стоимостью, добавил он. В руководстве также говорится, что будет активизировано сотрудничество в области борьбы с изменением климата и зеленого финансирования.