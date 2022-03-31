Пекин, 31 марта, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Страховая отрасль Китая активно урегулирует страховые претензии в связи с крушением самолета авиакомпании China Eastern Airlines, сообщил главный банковский и страховой регулятор страны, передает 30 марта агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Air China

По состоянию на 29 марта четыре страховые компании, страховавшие фюзеляж самолета China Eastern Airlines, рейса MU5735, выплатили авиакомпании 116 млн юаней (около $18,2 млн), согласно данным Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая. Кроме того, 11 страховых компаний на данный момент выплатили 14,85 млн юаней некоторым семьям погибших.

Регулятор заявил, что предпримет дальнейшие усилия для продвижения последующей работы по страховым случаям. Самолет Boeing 737, вылетевший из Куньмина в провинции Юньнань в Гуанчжоу в провинции Гуандун, потерпел крушение в уезде Тэнсянь Гуанси-Чжуанского автономного района 21 марта. Все 132 человека, находившиеся на борту самолета, погибли.