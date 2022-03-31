Шанхай, Китай, 31 марта 2022, 04:32 — REGNUM Экономический центр Китая Шанхай объявил о 21 мерах, направленных на то, чтобы помочь предприятиям, пострадавшим от COVID-19, выйти из пандемического мрака, сообщает 30 марта агентство Синьхуа.
Предварительные оценки показывают, что только меры, связанные с налогообложением, могут снизить нагрузку на смежные отрасли и предприятия в Шанхае примерно на 140 млрд юаней (около $22 млрд) в 2022 году.
Меры, касающиеся налоговых льгот, нацелены на предприятия с дефицитом операционных средств.
«В прошлом году более 3000 предприятий в Шанхае воспользовались налоговыми льготами, и ожидается, что в этом году это число достигнет 250 000», — сказал заместитель главы муниципальной налоговой службы Шанхая Пан Вэй.
Благодаря этим мерам малые и микропредприятия и предприятия, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, во всех секторах могут быть освобождены от части арендной платы в 2022 году. При оказании поддержки приоритет был отдан розничной торговле, общепиту и другим отраслям промышленности, которые сильно пострадали от вспышки.