Шанхай, Китай, 31 марта, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Экономический центр Китая Шанхай объявил о 21 мерах, направленных на то, чтобы помочь предприятиям, пострадавшим от COVID-19, выйти из пандемического мрака, сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

(сс) pedroserapio Шанхай

Предварительные оценки показывают, что только меры, связанные с налогообложением, могут снизить нагрузку на смежные отрасли и предприятия в Шанхае примерно на 140 млрд юаней (около $22 млрд) в 2022 году.

«Введение мер направлено на полное осуществление политики Китая по оказанию помощи компаниям, пострадавшим от пандемии. Эти меры также направлены на оказание более сильной поддержки тем, кто пострадал от недавней вспышки вируса в Шанхае», — сказал заместитель директора Шанхайской комиссии по муниципальному развитию и реформам Жуань Цин.

Меры, касающиеся налоговых льгот, нацелены на предприятия с дефицитом операционных средств.

«В прошлом году более 3000 предприятий в Шанхае воспользовались налоговыми льготами, и ожидается, что в этом году это число достигнет 250 000», — сказал заместитель главы муниципальной налоговой службы Шанхая Пан Вэй.

Благодаря этим мерам малые и микропредприятия и предприятия, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, во всех секторах могут быть освобождены от части арендной платы в 2022 году. При оказании поддержки приоритет был отдан розничной торговле, общепиту и другим отраслям промышленности, которые сильно пострадали от вспышки.