Петропавловск-Камчатский, , 04:32 — REGNUM На Камчатке в районе посёлка Ключи силовики изъяли из незаконного оборота две крупные партии красной икры, сообщает «Кам 24» со ссылкой на краевое УФСБ.

Красная икра Puschinka

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Первая партия, 29 куботейнеров, была изъята у браконьеров, которые перевозили деликатес на снегоходах.

Ещё 60 куботейнеров незаконно добытой красной икры обнаружили в грузовом отсеке автомобиля КАМАЗ.

По предварительным оценкам, ущерб составляет не менее 50 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажиры авиарейсов с Камчатки смогут с 1 августа 2022 года по 1 августа 2025 года провозить не более 10 кг красной икры непромышленного происхождения. Власти региона уверены, что таким образом удастся остановить организованную деятельность по вывозу деликатесной продукции, добытой браконьерским путём.