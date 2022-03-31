Лхаса, Китай, , 04:29 — REGNUM Экспорт целых транспортных средств из Китая в Непал через порты Тибетского автономного района на юго-западе Китая стал новым двигателем роста китайско-непальской торговли, согласно таможне столицы Тибета Лхасы, сообщает агентство Синьхуа.

Непал

В 2021 году таможня Лхасы проверила 806 автомобилей, произведенных в Китае для экспорта, общей стоимостью 145 млн юаней (около $22,8 млн), что на 760% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них 419 были электромобилями, что означает увеличение на 974%, сказал сотрудник таможни Юань Цзиньтао.

Бизнесмен из Тибета Ли Чаохуа сказал, что его компания экспортировала более 500 автомобилей в Непал через порты Тибета в прошлом году, добавив, что ожидается, что в этом году эта цифра удвоится. Тибет служит важным сухопутным маршрутом из Китая в Южную Азию. Несмотря на последствия COVID-19, Непал остается крупнейшим торговым партнером региона.

По данным таможни Лхасы, объем внешней торговли между Тибетом и Непалом в 2021 году достиг 1,8 млрд юаней, увеличившись на 69,4% в годовом исчислении. Принимая во внимание местную ситуацию с профилактикой эпидемий и борьбой с ними, таможня Лхасы создала специальное окно обслуживания для экспорта автомобилей и приняла ряд мер по упрощению таможенного оформления.