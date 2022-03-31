Алжир, 31 марта, 2022, 04:28 — ИА Регнум. Краеугольным камнем отношений между США и Алжиром является двустороннее сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом. Об этом 30 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится в Алжире с рабочим визитом, сообщает агентство AlgeriaPressService.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Сотрудничество в сфере безопасности и борьбы с терроризмом остается краеугольным камнем двусторонних отношений», — отметил госсекретарь США.

По словам Блинкена, усилия Алжира существенны для повышения стабильности и безопасности в регионе. В частности, Блинкен отметил усилия Алжира по достижению мирного урегулирования конфликтов в регионе, в том числе в Мали и в Ливии.

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон заинтересован в дальнейшем укреплении экономических, образовательных и культурных связей, а также сотрудничества в сфере безопасности с Алжиром. Блинкен провёл в североафриканской стране серию встреч с её руководством, включая президента Абдельмаджида Теббуна и главу МИД Алжира Рамтана Ламамру.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах госсекретаря США Блинкена посетить в Израиль, Палестину, Марокко и Алжир.