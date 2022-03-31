Белогорск, Амурская область, , 04:34 — REGNUM В больницу Белогорска Амурской области больше не госпитализируют горожан с коронавирусом. Ковидный госпиталь закрыт из-за существенного снижения количества заболевших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в мэрии Белогорска.

Госпиталь

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«Уровень заболеваемости ковидом в Белогорске значительно снизился. Не последнюю роль в этом сыграла вакцинация населения. На сегодня план по вакцинации практически выполнен. Дозу иммунитета от инфекции получили 75% городского населения, при этом ревакцинацию прошли 96%, или чуть более 24 тысяч человек. Также в феврале от ковида были привиты 20 детей в возрасте от 12 до 17 лет», — рассказала главврач Белогорской больницы Виктория Крупко.

В городе продолжает функционировать провизорное отделение. Нуждающихся в госпитализации пациентов с COVID-19 будут увозить в Благовещенск. Горожан призывают прививаться, чтобы защитить себя и не попадать в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в зданиях правительства Амурской области официально разрешили ходить без медицинских масок. Это послабление могут распространить на другие организации при условии большого процента привитых от коронавируса сотрудников.