Белогорск, Амурская область, 31 марта 2022, 04:34 — REGNUM В больницу Белогорска Амурской области больше не госпитализируют горожан с коронавирусом. Ковидный госпиталь закрыт из-за существенного снижения количества заболевших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в мэрии Белогорска.
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В городе продолжает функционировать провизорное отделение. Нуждающихся в госпитализации пациентов с COVID-19 будут увозить в Благовещенск. Горожан призывают прививаться, чтобы защитить себя и не попадать в больницу.
Как сообщало ИА REGNUM, в зданиях правительства Амурской области официально разрешили ходить без медицинских масок. Это послабление могут распространить на другие организации при условии большого процента привитых от коронавируса сотрудников.