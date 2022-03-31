Пекин, , 04:25 — REGNUM Онлайн-программа обучения журналистике для медиапрофессионалов из стран БРИКС завершилась 27 марта, сообщает агентство Синьхуа.

БРИКС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В рамках онлайн-программы обучения международной журналистике БРИКС, которая длилась три месяца, опытные журналисты и известные ученые из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки прочитали лекции для 25 слушателей из пяти стран, охватывающие такие темы, как сотрудничество БРИКС, новостные репортажи и зимние Олимпийские игры в Пекине, среди прочего.

Слушатели также приняли участие в обширных обменах мнениями по множеству актуальных тем в сфере средств массовой информации, включая цифровую трансформацию средств массовой информации из стран БРИКС, а также общества и культуры пяти стран.

Слушатели высоко оценили программу обучения, которая, по их словам, не только эффективно помогла практикующим СМИ из стран БРИКС повысить свои профессиональные навыки, но и предоставила им редкую возможность укрепить взаимопонимание и дружбу.

Программа была совместно запущена учреждениями-членами президиума Медиафорума БРИКС — Китайским информационным агентством Синьхуа, бразильской CMA Group, российским Международным информационным агентством Sputnik, индийской The Hindu и Независимыми СМИ Южной Африки.