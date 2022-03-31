Нью-Йорк, США, 31 марта, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 30 марта снижением на фоне геополитики и макроэкономических данных. Больше других потерял Nasdaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 65,38 пункта (0,19%), до уровня 35 228,81 пункта. S&P 500 подешевел на 29,15 пункта (0,63%), до уровня 4602,45 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 177,36 пункта (1,21%), до уровня 14 442,28 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,30 (3,17%), до уровня $107,54 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 29 марта ростом.

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