Пекин, , 04:22 — REGNUM Генеральные канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Госсовета КНР выпустили руководство по развитию системы социального кредитования, сообщает агентство Синьхуа.

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В нем содержался призыв к укреплению целостности научных исследований и защите прав интеллектуальной собственности, борьбе с торговлей диссертациями и оптимизации системы защиты и применения прав интеллектуальной собственности.

Контроль качества продуктов и услуг будет усилен, а предложение качественных продуктов и услуг на внутреннем рынке будет расширено, говорится в руководстве. При этом, Китай также будет развивать образцовые предприятия по контролю за добросовестностью.

Китай будет способствовать созданию условий для честного потребления и инвестиций, таких как борьба с производством и продажей контрафактных товаров, незаконной рекламой и ложной рекламой. Согласно документу, Китай также усовершенствует кредитную систему для целей экологии и охраны окружающей среды.

В документе также содержится призыв к созданию кредитной системы для рынка капитала, развитию инклюзивного финансирования, расширению масштабов кредитных займов и решению проблем финансирования микро-, малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей.