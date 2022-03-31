Аддис-Абеба, , 04:19 — REGNUM Китайский высокотехнологичный гигант Huawei объявил, что начал предоставлять услуги домашнего беспроводного широкополосного доступа в Интернет четвертого поколения (4G) для эфиопской Ethio-Telecom, передает агентство Синьхуа.

Эжен Делакруа. Негр в тюрбане. 1826

«Услуга домашнего беспроводного широкополосного доступа в Интернет 4G использует существующую мобильную сеть 4G Long Term Evolution (LTE) в качестве опции фиксированного широкополосного доступа в Интернет, чтобы предоставить пользователям альтернативное высокоскоростное широкополосное соединение в районах, где услуги проводного широкополосного доступа в Интернет недоступны», — говорится в заявлении Huawei.

Ethio-Telecom уже начала продажи нового высокотехнологичного решения в некоторых центрах продаж, а в дальнейшем планирует широко запустить сервис в районах, где уже развернуты услуги 4G LTE. Huawei ранее поддерживала Ethio-Telecom в расширении услуг связи 4G в крупных городах Эфиопии, таких как Аддис-Абеба, Дайре-Дава, Гондер-Джигига и Семера.

Эфиопия осуществляет модернизацию телекоммуникаций с помощью китайских фирм в рамках цели страны по внедрению цифровых технологий и увеличению масштабов своей цифровой экономики путем предоставления надежных, широкополосных и высокоскоростных телекоммуникационных услуг.