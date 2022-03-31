Пекин, , 04:16 — REGNUM Согласно недавнему анализу GSMA, международной ассоциации операторов мобильной связи, ожидается, к концу 2025 года количество подключений 5G в Китае достигнет 892 млн, сообщает агентство Синьхуа.

5G

Эта цифра выше прогноза GSMA, сделанного примерно полгода назад на Всемирной интернет-конференции Wuzhen Summit, несмотря на то что некоторые китайские провинции и города в настоящее время борются со вспышками COVID-19.

Согласно последнему отчету ассоциации «Мобильная экономика Китая 2022», высокий спрос на 5G на материковой части Китая сделал его крупнейшим рынком 5G в мире, при этом на конец 2021 года соединения 5G составляли более 75% от общего объема в мире.

«Китай является одним из ведущих рынков для 5G и играет важную роль в ускорении цифровой трансформации отраслей промышленности», — сказал глава GSMA в Китае Шихань Бо Чэнь.

К началу марта в Китае насчитывалось около 1,43 млн базовых станций 5G и более 500 млн пользователей 5G. Согласно официальным данным, страна будет работать над тем, чтобы количество базовых станций 5G в этом году превысило 2 млн.