Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Госдепартамент США в своих заявлениях искусственно завышает потери Вооруженных сил России в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба дипмиссии.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Представитель госдепартамента умышленно завышает цифру потерь ВС РФ на Украине. За подобными высказываниями скрывается циничный расчет — вызвать общественное недовольство в нашей стране. Не получится», — заявил он.

Дипломат отметил, что жители России широко поддерживают проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По его словам, российские граждане понимают, для чего проводится эта операция. Также Антонов призвал получать достоверную информацию о ходе спецоперации из проверенных источников, например, пресс-службы Министерства обороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России заявило, что под Киевом и Черниговом проводится плановая перегруппировка российских войск. В ведомстве отметили, что на этом направлении все задачи первого этапа спецоперации были выполнены.