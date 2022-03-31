Пекин, , 04:12 — REGNUM Ведущий китайский производитель крепкого алкоголя Moutai значительно увеличил свою прибыль, сообщает агентство Синьхуа.

Нет алкоголю!

В первом квартале 2022 года чистая прибыль ведущего китайского производителя спиртных напитков Kweichow Moutai выросла примерно на 19% в годовом исчислении до почти 16,6 млрд юаней (около $2,6 млрд).

Компания также получила операционную выручку в размере около 33,1 млрд юаней, что примерно на 18% больше в годовом исчислении, говорится в отчете о прибылях и убытках за первый квартал.