31 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Специальная операция России на Украине в глазах китайцев все больше воспринимается как борьба России за справедливость и территориальное воссоединение против американской гегемонии

Цинь Шихуан, , 07:31 — REGNUM Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь председательствовал на состоявшейся 30 марта очередной пресс-конференции ведомства. Он заявил, что китайско-российскому сотрудничеству нет предела. И у сторон нет предела стремлению к миру, поддержанию безопасности и противодействию гегемонии. Китайско-российские отношения строятся на принципах внеблоковости, неконфронтационности и не нацелены против третьих сторон.

Виктор Иванов. Крепим дружбу во имя мира и счастья! 1954

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo с воодушевлением встретили слова Вана, оставив множество дружественных к России комментариев под соответствующей публикацией на соответствующей страничке телеканала CCTV.

«Западный мир всегда изображал Китай и Россию злом, просто чтобы показать, какие сами они якобы праведники, и чтобы править западным миром, но у них ничего не получится, мировой порядок изменился, идите вы, западные лицемеры, к черту!» — заявил yi51020.

«США делают все возможное, чтобы спровоцировать ухудшение китайско-российских отношений», — считает Хан Цинмомо.

«Тот, кто сочувствует украинскому нацистскому полку «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заслуживает смерти», — добавил другой комментатор.

Но не обошлось и без тех, кто всячески — не мытьем, так катаньем пытается сбить волну воодушевления по поводу российско-китайской дружбы в интернете.

«Кто хочет поддержать Россию, должен ясно понимать. Просто сейчас у Китая и России один общий враг. Сколько бы Россия ни вторгалась в Китай, независимость Монголии поддерживается Россией. Самое главное — любить свой Китай!» — заметил один из комментаторов.

ВС России во время спецоперации на Украине © Министерство обороны России

Но и таким нашелся ответ со стороны адекватной части китайской общественности, которая намного больше любителей мистифицировать историю и присваивать исконно русские земли.

«Те, кто провоцирует ухудшение китайско-российских отношений, это люди с призраками в душе. Во имя собственного патриотизма они неоднократно упоминают Владивосток (впрочем, Китай и Россия решили территориальный вопрос), а также сравнивают Россию с японским агрессором, заявляя, что она вторглась в Китай, тем самым пробуждают в нас ненависть к России и антироссийские настроения. Они хотят добиться ухудшения китайско-российских отношений, делая ровно то, чего хотят Соединенные Штаты. Не будьте предвзятыми, следуйте за нашей страной и поддерживайте позицию нашей страны!» — заявил waiannmai

«Гегемония западного капитала во главе с империалистами из США все еще боится Советского Союза и хочет стереть все, что с ним связано, потому что это то, что может расшатать основы всего капиталистического мира. Сегодня Россия наследует тело СССР, а Китай наследует дух Советского Союза», — заявила «Ведьма Сацилия».

«Мы будем наблюдать за шоу в России и на Украине. Единственное, что остается неизменным, это наша непоколебимая поддержка воссоединения Тайваня с Китайской Народной Республикой!» — заметил Давари Чжан.

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«Кто-то сказал мне, что Россия и Украина вступили в войну, потому что Россия оккупировала Крым. Я сказал, что Крым ей достался на референдуме. А он сказал, мол значит, вы также поддерживаете независимость на тайваньском референдуме? Когда я упомянул Косово, он все еще говорил со мной о независимости Тайваня. Кто-нибудь знает, это лечится?» — рассказал о своем опыте общения со «свидомым» китайцем другой комментатор.

«Если хотите поддержать Россию, просто купите несколько рублей. Русские действительно отлично защищают свою территорию, Ура!» — призвал «Лысый кролик».