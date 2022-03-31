Донецк, , 04:08 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики не будут давать коридор для выходя украинских боевиков из Мариуполя, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Им уже было сделано такое предложение, они отказались. Поэтому они, считается, уже не боевики, они являются преступниками», — цитирует его РИА Новости.

Басурин добавил, что украинские каратели были замечены в расправах над мирными жителями Мариуполя. Он подчеркнул, что власти ДНР готовы гарантировать боевикам жизнь при сдаче в плен, однако не намерены их отпускать на волю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин оценил численность оставшихся в Мариуполе украинских боевиков. По его словам, группировка может составлять три-четыре тысячи человек. Он подчеркнул, что операция по зачистке Мариуполя от бандеровцев продолжается.