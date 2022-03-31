Симферополь, , 03:57 — REGNUM Арбитраж Крыма удовлетворил финансовый иск первичной профсоюзной организации работников морского транспорта ГУП «Крымские морские порты» к госпредприятию. Ответчику предстоит выплатить долг «по перечислениям на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу» — 40 596 770,68 рубля. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

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Изначально сумма иска составляла более 49,98 млн рублей, но в марте 2022 года истец отказался «от исковых требований в части взыскания задолженности в сумме 9 384 138,75 рубля».

В ходе слушаний уточнялось, что в 2015 году между профсоюзом и ГУП был заключён коллективный договор на 2016 — 2018 годы, который позднее был фактически пролонгирован на 2019−2021 годы. Согласно одного из пунктов договора, работодатель обязался перечислять на расчетный счет второй стороны ежемесячно, не позднее 12-го числа месяца, следующего за расчетным, денежные средства — 1% от фактического фонда оплаты труда за расчетный месяц соответствующего обособленного структурного подразделения (по первому договору — 3%). Средства должны были направлять на проведение социально-культурной и иной работы.

Напомним, спор с ГУП «Крымские морские порты» слушался с декабря 2021 года.