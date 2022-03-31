Хабаровск, 31 марта, 2022, 03:34 — ИА Регнум. В Хабаровск 30 марта прибыла первая семья беженцев с Украины.

Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube Разрушенное здание в Мариуполе

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«Супруги и их двое детей вынуждены были покинуть Мариуполь, который подвергся нападениям украинских националистов. Границу семья переходила 26 марта.️ Разместили вынужденных переселенцев в гостинице, где по договорённости с предпринимателем развернут один из пунктов временного размещения беженцев.

️Хабаровский край готов принимать беженцев с Украины, ПВР оснащены всем необходимым для жизни, заложены средства на закупку продуктовых наборов», — написал в своём телеграм-канале зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданскую область продолжают прибывать беженцы с Украины — семь человек, из них двое детей, уже проходят процесс адаптации в соответствии со всеми нормами.