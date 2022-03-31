Южно-Сахалинск, 31 марта, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Спецоперация России в защиту Донбасса положит конец беззаконию, а виновные в гибели тысяч людей будут наказаны по заслугам, считает директор Спортивной школы олимпийского резерва летних видов спорта им. Э.М. Комнацкого Сергей Власов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Читайте также: В Минобороны РФ заявили, что гуманитарная ситуация хуже всего в Харькове

«Ещё в 2014 году, когда в Киеве люди вышли на Майдан, казалось бы, с мирными инициативами демократических преобразований, все с ужасом увидели, как пронацистски настроенная молодёжь прыгала, выкрикивая угрозы русскоязычному населению Украины. В результате это привело к кровопролитию. Я поддерживаю решение президента России о защите Донецкой и Луганской республик. Данная спецоперация войск РФ положит конец беззаконию. А виновные в гибели тысяч людей будут наказаны по заслугам», — цитирует Власова телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, Харьков — это тот город, в котором с момента начала российской спецоперации сложилась наиболее критическая гуманитарная ситуация, заявил 30 марта начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.