Котлас, Архангельская область, 31 марта, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Арбитраж Архангельской области получил банкротный иск к судостроителю из города Котласа — ООО «Лимендский судостроительный завод». Арбитраж региона пока заявление не принял, передаёт ИА REGNUM.

Picserver.org Банкротство

ООО «Мистраль» из Санкт-Петербурга обратилось с претензиями 25 марта 2022 года. Сумма долга заявлена в размере 1 032 699,98 рубля.

В ноябре 2021 года схожие претензии к предприятию были и у налоговой службы из-за задолженности в размере 1 768 763 рублей 57 копеек налогов, страховых взносов, пеней (позднее снижено до 1,6 млн рублей). Суд пришел к выводу, что у должника отсутствует имущество, достаточное для погашения расходов по делу о банкротстве, потому прекратил производство.

В едином госреестре юрлиц завод зарегистрирован с октября 2013 года. Руководитель — Анатолий Орлов, владелец — Яна Анисимова. Предприятие выступало исполнителем более десятка госконтрактов. По итогам 2020 года компания указывала чистый убыток в размере 1,8 млн рублей. По данным базы «Контур. Фокус», у ООО «сумма исполнительных производств превышает 10% от годовой выручки и баланса».