Красноярск, , 03:24 — REGNUM В четверг, 31 марта, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +5… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Конец марта. В парке Гремячая Грива © Андрей Никитин

В 07:10 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 31 марта на 1 апреля ожидается до +3… +5 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь.

Скорость юго-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 747 мм рт. ст.

В пятницу, 1 апреля, в Красноярске до +9… +12 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +3… +6 °C.

В субботу, 2 апреля, в Красноярске ожидается до +4… +9 °C днём и до −4… −2 °C ночью. Облачно, дождь.

31 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного, юго-западного ветра до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, снег, метель. В Туруханском районе, в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакассии ожидаются порывы юго-западного ветра до 15−20 м/с.

31 марта — 1 апреля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральных районах Красноярского края ожидается повышение дневной температуры воздуха до +14 °С, что вызовет интенсивное снеготаяние. В связи с этим возникает опасность скопления талых вод в низинах, подтопления жилых и административных зданий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске опасаются подтоплений из-за интенсивного снеготаяния