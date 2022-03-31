Вашингтон, , 03:22 — REGNUM Сына президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена подозревают в экономических махинациях, связанных с китайской энергетической компанией CEFC. Об этом 30 марта сообщила газета The Washington Post.

Хантер Байден Ben Stanfield

Согласно данным, полученным изданием из правительственных и судебных документов, обнародованных банковских выписок и электронной переписке, которая была извлечена из ноутбука, по всей вероятности, принадлежавшего сыну Байдена, за период в 14 месяцев в 2017—2018 годах, CEFC и ее руководство перевели $4,8 млн организациям, подконтрольным Хантеру Байдену и его дяде Джеймсу Байдену.

ПО итогам одной из сделок Хантер Байден якобы получил $1 млн за оказание юридических услуг Патрику Хо, одному из руководителей CEFC. Доказательств, что действующий президент США Джозеф Байден был в курсе сделки, либо одним из её выгодополучателей до его выдвижения в качестве кандидата на поста главы США, не обнаружено.

Посольство Китая в США отказалось от любых комментариев по данному поводу. Также не стал комментировать возможную связь CEFC с китайским правительством и сотрудничество с Хантером Байденом и его дядя Джеймс Байден. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белом доме назвали неуместным призыв экс-президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину обнародовать компромат на Хантера Байдена, сына действующего американского президента Джозефа Байдена.

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