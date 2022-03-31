Талдом, Московская область, , 03:14 — REGNUM Торги, в рамках которых власти Талдомского городского округа Московской области выбирали подрядчика на рекультивацию полигона «Талдомский», прошли с небольшим снижением начальной цены. При максимальной планке контракта в 795,83 млн рублей победитель выразил готовность провести работы с твердыми коммунальными отходами за 791,85 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Мусор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Победителем торгов признали АО «Группа компаний «ЕКС», которое зарегистрировано в ЕГРЮЛ в 1994 году и по основному виду деятельности числится строителем (строительство жилых и нежилых зданий). По открытым данным, единственным акционером актива из Ярославля является его директор Алексей Власов. Фирма ранее выступала исполнителем свыше 500 госконтрактов.

Напомним, финансировать сделку будут средствами бюджета округа. Свалка находится в трёх километрах от города Талдома, а общая площадь рекультивации — 45,2 тыс. кв. м. Работы должны быть завершены в 2023 году.