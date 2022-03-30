Лос-Анджелес, США, 31 марта, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Академия кинематографических искусств и наук США (A.M.P.A.S.) начала дисциплинарное разбирательство в отношении актёра Уилла Смита, ударившего по лицу комика Криса Рока на 94-й церемонии вручения «Оскара». Об этом говорится в распространённом 30 марта заявлении киноакадемии.

Цитата из к/ф «Король Ричард». Реж. Рейнальдо Маркус Грин. 2021. США Уилл Смит в роли Ричарда Уильямса

A.M.P.A.S. «Совет управляющих сегодня начал дисциплинарное разбирательство в отношении Смита из-за нарушения им норм поведения».

В документе Смита обвиняют в «неуместном физическом контакте», «оскорбительном и угрожающем» поведении, а также в нарушении базовых принципов киноакадемии.

По информации телекомпании CNN, меры в отношении Уилла Смита, в том числе и возможное исключение его из организации, могут быть рассмотрены 18 апреля на заседании совета управляющих A.M.P.A.S.

Напомним, во время церемонии вручения премии «Оскар» ведущий Крис Рок неудачно пошутил по поводу причёски Джаты Пинкетт-Смит — супруги Уилла Смита, которая страдает от заболевания, вызывающего выпадение волос. В ответ на это Смит вышел на сцену и отвесил коллеге пощёчину.

Как сообщало ИА REGNUM, Джим Керри обрушился с критикой на Голливуд, назвав «бесхарактерными» действия членов профессионального киносообщества в отношении Уилла Смита, ударившего Криса Рока на церемонии «Оскара».