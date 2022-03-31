Сухум, , 02:59 — REGNUM Вопрос о вхождении Абхазии в состав России не стоит совсем. Об этом 30 марта заявил журналистам секретарь Совета безопасности Республики Сергей Шамба.

Абхазия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Шамба пояснил, что Абхазия уважает выбор Южной Осетии и её желание о вхождении в состав России. Однако в Абхазии совершенно другая история. Здесь нет партий, либо политиков, которые поставили б вопрос о вхождении Республики в состав России. Кроме того, такой шаг не предусмотрен конституцией Абхазии.

В первой статье конституции Абхазии сказано, что «Республика Абхазия (Апсны) — суверенное, демократическое, правовое государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение».

Напомним, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о том, что в ближайшее время страна предпримет ряд юридических шагов для вхождения в состав России. В частности, глава Южной Осетии сказал, что в Республике будет организован всенародный референдум по данному вопросу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Осетии заявили о референдуме по вопросу вхождения в состав России