Сухум, 31 марта 2022, 02:59 — REGNUM Вопрос о вхождении Абхазии в состав России не стоит совсем. Об этом 30 марта заявил журналистам секретарь Совета безопасности Республики Сергей Шамба.
Шамба пояснил, что Абхазия уважает выбор Южной Осетии и её желание о вхождении в состав России. Однако в Абхазии совершенно другая история. Здесь нет партий, либо политиков, которые поставили б вопрос о вхождении Республики в состав России. Кроме того, такой шаг не предусмотрен конституцией Абхазии.
В первой статье конституции Абхазии сказано, что «Республика Абхазия (Апсны) — суверенное, демократическое, правовое государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение».
Напомним, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о том, что в ближайшее время страна предпримет ряд юридических шагов для вхождения в состав России. В частности, глава Южной Осетии сказал, что в Республике будет организован всенародный референдум по данному вопросу.
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