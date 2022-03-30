Сухум, 31 марта, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Вопрос о вхождении Абхазии в состав России не стоит совсем. Об этом 30 марта заявил журналистам секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

Шамба пояснил, что Абхазия уважает выбор Южной Осетии и её желание вхождения в состав России. Однако в Абхазии совершенно другая история. Здесь нет партий либо политиков, которые поставили бы вопрос о вхождении республики в состав России. Кроме того, такой шаг не предусмотрен конституцией Абхазии.

В первой статье конституции Абхазии сказано, что «Республика Абхазия (Апсны) — суверенное, демократическое, правовое государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение».

Напомним, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о том, что в ближайшее время страна предпримет ряд юридических шагов для вхождения в состав России. В частности, глава Южной Осетии сказал, что в республике будет организован всенародный референдум по данному вопросу.