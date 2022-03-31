Москва, 31 марта, 2022, 16:05 — ИА Регнум. И Великобритания, и Турция, воспользовавшись занятостью России в украинских делах, стараются создать ей трудности в Закавказье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved. info Андрей Арешев.

Jonund Британский флаг

Андрей Арешев Должны быть достаточно веские аргументы, которые побуждают Баку действовать фактически вразрез с той декларацией о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией, которая была заключена совсем недавно. Здесь угадывается, хотя прямых доказательств этому нет, и почерк Анкары. Здесь угадывается и почерк Великобритании, которая во все исторические периоды стремилась к созданию для России, вне зависимости от её идеологического окраса, максимального количества проблем по разным направлениям. Особенно сейчас грех не воспользоваться такой ситуацией, когда есть уверенность, что Россия полностью сосредоточена на украинском вопросе и не рискнёт открывать некий второй фронт на Кавказе. Пользуясь этим, можно попытаться зайти как можно более далеко, чтобы, с одной стороны, проверить реакцию Москвы, а с другой — посеять недоверие к результативности и эффективности российской миротворческой миссии в определённых слоях армянского общества. Подобная тактика предугадывалась практически с начала российской специальной военной операции на Украине.

Напомним, что азербайджанские войска 24 марта нарушили статус-кво и перешли линию соприкосновения с армянскими силами.