Петропавловск-Камчатский, , 02:58 — REGNUM Силовики накрыли в Петропавловске-Камчатском подпольное казино. В отношении организаторов — трёх мужчин и женщины — возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Фишки для покера

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Подпольную игорную деятельность организовали в квартире в доме по улице Высотная. С января по март 2022 года в ней играли в покер. Организаторы казино получали прибыль.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области 45-летний житель Новочеркасска попал под уголовное преследование за незаконную организацию азартных игр.