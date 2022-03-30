Кемерово, 31 марта, 2022, 02:57 — ИА Регнум. В Кемеровской области заработали три новых модульных медицинских пункта. Их открыли в посёлке Трещевский и деревнях Подъяково и Тёплая речка, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

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«В отдалённых сельских территориях мы устанавливаем модульные медпункты кузбасского производства, в которых созданы все необходимые условия для работы в Сибири: есть отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Регион избавляется от ФАПов, которые располагаются в старых сельских избах с печным отоплением. Создаём современные условия работы для фельдшеров, повышаем качество и доступность медицинской помощи для селян».

По его словам, до конца года в регионе планируется установить всего 56 современных ФАПов и амбулаторий.