Анадырь, 31 марта, 2022, 02:53 — ИА Регнум. На Чукотку грузы по Северному морскому пути будет доставлять атомный лихтеровоз «Севморпуть». В предстоящую навигацию планируется выполнить два рейса по невысоким тарифам. Уже идёт работа над нормативной базой, чтобы судно могли принять порты Певека и Провидения. Есть договорённость с компанией ФЕСКО о шести судозаходах в Анадырь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Терский берег Лихтеровоз «Севморпуть»

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Также продолжается заявочная кампания по грузам. Есть заявки на отправку из Владивостока в порты Чукотки более 5,7 тыс. двадцатифутовых контейнеров, более 355 тыс. тонн генерального груза и 410 единиц техники.

На перевозку из Архангельска в Певек есть заявки на почти 1200 контейнеров, 69 тыс. тонн генгруза и более 9 тыс. единиц техники. В рамках Северного завоза на Чукотку будут доставлены социально значимые товары, продукты питания, нефтепродукты и топливно-энергетические ресурсы, лекарственные препараты и оборудование для реализации национальных проектов и региональных программ.

На перевозку грузов по Северному морскому пути установят льготные тарифы, которые будут субсидироваться из федерального бюджета. Речь идёт о внутренних перевозках между портами Санкт-Петербург и Мурманск и дальневосточными регионами. Каждый год на субсидирование таких перевозок из федерального бюджета будет выделяться по 560 млн рублей. Деньги будут направляться компаниям-перевозчикам на компенсацию недополученных из-за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с заходами судна в порты.

Как сообщало ИА REGNUM, стабилизация цен на уголь и мазут для нужд северного завоза, о которой заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, поможет спрогнозировать необходимый объём и обеспечит опережающий завоз энергоресурсов в отдаленные территории, считает губернатор Камчатки Владимир Солодов.