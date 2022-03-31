Вашингтон, , 02:41 — REGNUM Президент США Джо Байден предложил главе израильского правительства помощь в борьбе с терроризмом, сообщат пресс-служба американского белого дома.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Президент предложил всю необходимую помощь нашим израильским союзникам в их борьбе с угрозой против их граждан», — заявили в администрации американского президента.

Также Байден выразил соболезнования в связи недавних атак террористов в израильских городах, жертвами которых стали 11 человек. Он подтвердил намерения США продолжать поддерживать Израиль в борьбе с террористической угрозой.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Израиле в результате стрельбы в израильском городе Бней-Брак погибли пять человек. Также 22 и 27 марта теракты произошли в городах Хадера и Беэр-Шева. Там в результате нападений погибли шестеро человек, еще 12 получили ранения.