Партизанск, Приморский край, 31 марта, 2022, 02:37 — ИА Регнум. На станции Тихоокеанская в Приморском крае утром 31 марта сошли с рельсов два пустых грузовых железнодорожных вагона, что привело к задержке в движении пригородных пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

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Инцидент на однопутном электрифицированном участке Мыс Астафьева — Находка (Приморский край) произошёл в 21:17 мск 30 марта. Пострадавших нет, причины аварии устанавливаются, в устранении её последствий участвует восстановительный поезд станции Партизанск.

пресс-служба ДВЖД Ожидаются задержки пригородных поездов: №6403 Тихоокеанская — Партизанск; №6483 Мыс Астафьева — Партизанск; №6484 Партизанск — Мыс Астафьева.

Пассажиров на этом участке планируется доставлять автобусами.

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