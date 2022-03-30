Париж, 31 марта, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Во Франции в отставку за «недостатки в работе» отправили главу военной разведки генерала Эрика Видо, который проработал на этом посту всего семь месяцев. Об этом 30 марта сообщает газета L'Opinion.

Шпион

По информации издания, причиной увольнения 55-летнего генерала являются «недостатки в работе разведки в период украинского кризиса».

Ранее в интервью газете Le Monde начальник Главного штаба ВС Франции генерал армии Тьерри Бюркар, в чьём прямом подчинении находится военная разведка, заявил о том, что ситуация накануне конфликта на Украине была оценена спецслужбами ошибочно.

В качестве возможной кандидатуры на должность руководителя французской военной разведки СМИ называют 52-летнего генерала Жака Ланглада де Монгро, в прошлом командира 11-й воздушно-десантной бригадой и инспектора сухопутных войск.

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