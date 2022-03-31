Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Канье Уэст (Йе) сделал дорогостоящий подарок для новой избранницы. Соответствующую информацию приводит Page Six.

Канье Уэст Скриншот YouTube

Сообщается, что музыкант приобрёл для своей девушки Чейни Джонс эксклюзивную сумку Hermès Birkin. Стоимость подобного аксессуара оценивается в $275 тыс.

Напомним, что об отношениях между Канье Уэстом и моделью Чейни Джонс стало известно в феврале 2022 года. В сети новую возлюбленную рэпера прозвали «копией» Ким Кардашьян.

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