Лондон, , 09:33 — REGNUM Британская актриса Элла Пернелл, известная по роли в «Шершнях», примет участие в съёмках сериала по Fallout. Информацию об этом 30 марта передаёт Deadline.

Элла Пернелл Скриншот YouTube

Известно, что актрисе предстоит сыграть загадочную девушку, хранящую некий «опасный секрет». Вместе с Пернелл в проекте снимется Уолтон Гоггинс, которому досталась роль гуля.

Напомним, точная дата выхода сериала по Fallout в настоящее время не раскрывается. Режиссёром проекта выступит Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»).

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