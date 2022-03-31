Лондон, 31 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Британская актриса Элла Пернелл, известная по роли в «Шершнях», примет участие в съёмках сериала по Fallout. Информацию об этом 30 марта передаёт Deadline.

Скриншот YouTube Элла Пернелл

Известно, что актрисе предстоит сыграть загадочную девушку, хранящую некий «опасный секрет». Вместе с Пернелл в проекте снимется Уолтон Гоггинс, которому досталась роль гуля.

Напомним, точная дата выхода сериала по Fallout в настоящее время не раскрывается. Режиссёром проекта выступит Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»).