Киев, 31 марта, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Указ об отзыве послов из Марокко и Грузии подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом украинский лидер сообщил в видеообращении, выложенном 31 марта в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Как пояснил Зеленский, есть категория людей, которые работают лишь на то, чтобы оставаться в должности. Таким людьми президент Украины назвал послов в Марокко и Грузии и уточнил, что подписал указ об увольнении этих дипломатов.

Также украинский лидер сказал, что ждёт результатов от работы диппредставителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в странах Африки, а также от военных атташе. Дипломатический фронт Зеленский назвал одним из ключевых и уточнил, что на этом фронте все должны работать эффективно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский готовится выступить в парламенте Румынии.