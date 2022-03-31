Париж, , 00:55 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 7,0 зафиксировали сейсмологи у берегов Новой Каледонии, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение Zeml.info

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 271 километре к юго-востоку от города Тадине. Глубина залегания очага сейсмособытия составила десять километров. Пока сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта землетрясение магнитудой 5,3 произошло у тихоокеанского побережья Мексики. Его очаг находился в 98 километрах к югу от города Сьюдад-Идальго на глубине 21 километр. По предварительным данным, пострадавших не было.