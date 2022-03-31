Вашингтон, 31 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Американские исполнители Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) и Blackbear (Мэтью Тайлер Мусто) приняли участие в съёмках передачи «Джимми Киммел в прямом эфире». Выход ролика состоялся на YouTube-канале Machine Gun Kelly.

Скриншот YouTube Machine Gun Kelly

В рамках шоу артисты вживую исполнили совместную композицию Make Up Sex. Примечательно, что за день до этого был опубликован одноимённый видеоклип.

Напомним, что 25 марта 2022 года Machine Gun Kelly выпустил свой шестой студийный альбом. Пластинка получила название Mainstream Sellout и включила в себя 16 песен.