Москва, 31 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Онлайн-помощник для туристов Russpass внедряет новые инструменты для работы с гостиницами. Об этом 31 марта сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Ожидается, что с апреля 2022 года цифровая платформа станет полноценной площадкой по бронированию отелей по всей России благодаря организации прямых продаж на сервисе.

«Туристический сервис Russpass постоянно развивается. Новая функция будет удобна и самим гостиницам, и тем, кто планирует забронировать номер. При подключении к системе отельерам предлагаются льготные условия — комиссия 5%. А туристам совсем скоро станут доступны разные бонусы, к примеру ранний или поздний заезд и выезд, а также специальные тарифы», — сказала Сергунина.