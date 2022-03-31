Исламабад, , 00:47 — REGNUM Трое террористов были ликвидированы в ходе боевого столкновения в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает пресс-служба пакистанских вооруженных сил.

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По ее данным, группа боевиков пыталась проникнуть на территорию воинской части в районе Танк. Военнослужащим пакистанской армии удалось окружить боевиков и уничтожить трех террористов. Тем не менее в ходе перестрелки погибли шестеро пакистанских солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта произошел бой между военнослужащими армии Пакистана и террористам в провинции Северный Вазиристан. В результате столкновения погибли четверо солдат пакистанских вооруженных сил. Отмечалось, что боевики пытались проникнуть в Пакистан с территории Афганистана.

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