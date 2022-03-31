Москва, , 07:20 — REGNUM В Москве пройдет первая в 2022 году познавательная акция «День без турникетов». Об этом 31 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Технопарк «Анкудиновка» Юрий Лебедев

Мероприятие пройдёт с 31 марта по 2 апреля. В рамках неё запланировано порядка 300 экскурсий, во время которых жители города смогут изнутри увидеть работу тех или иных компаний.

«Это первая из четырех запланированных в этом году познавательных акций «День без турникетов». Проект полностью вернулся к офлайн-формату. За три дня для москвичей проведут больше 300 экскурсий. Участники побывают в столичных технопарках и на разных производствах, узнают, как работают компании, познакомятся с профессионалами из разных областей, присоединятся к мастер-классам», — сказала Сергунина.

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